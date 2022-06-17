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Samsun'da apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi öldü

17.06.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi öldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşadığı binanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak Sokağı'ndaki bir apartmanda temizlik yapan görevli, bir kişinin binanın arka tarafında yerde hareketsiz yattığını gördü. Görevlinin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibi, yaptığı incelemede, özel bir lisede 3. sınıf öğrencisi olan Kartal Emir Uludağ'ın (17), yaşamını yitirdiğini belirledi.

Anne ve babası sabah işe giden; karnesini almak üzere okula gitmeye hazırlanan Uludağ'ın, dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düştüğü belirtildi.

Samsun'da apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi öldü

Samsun'da apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi öldü

Samsun'da apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi öldü

Samsun'da apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi öldü

Samsun'da apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi öldü

Samsun'da apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi öldü

Samsun'da apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi öldü

Samsun'da apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi öldü

Samsun'da apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi öldü

Samsun'da apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi öldü

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