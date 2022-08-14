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Samsun'da başıboş develer sahile indi

14.08.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahile inen başıboş develer çöpten beslendi.

Sahipleri tarafından Kızılırmak Deltası'na salınan iki deve, Kumcağız Mahallesi sahiline indi. Etrafta başıboş dolaşan develer, çöp konteynerlerindeki karpuz atıkları ile beslendi.

İnsanlara alışkın olan develere sahilde piknik yapan vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Samsun'da başıboş develer sahile indi

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Anahtar Kelimeler:
Samsun deve kızılırmak deltası

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