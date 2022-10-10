Samsun'un Atakum ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesi üzerine otelde kalan misafirler tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yangın bölgesinde çevre güvenliğini sağladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.
Samsun'da bir otelin çatısında yangın çıktı
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