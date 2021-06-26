YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da "boğulma" ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı

Samsun'da "boğulma" ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı

26.06.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da "boğulma" ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde boğulmuş olabileceği şüphesiyle ihbarda bulunulan kişinin zıpkınla balık avladığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bir kadının, oğlu Onur Torunoğlu'nun (24) dalgıç kıyafetiyle denize girdiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Adnan Menderes Bulvarı Kurupelit Yat Limanı'na 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi.

Ekipler, sahil kenarı ve denizde yaklaşık 1 saat arama çalışması gerçekleştirdi.

Bu sırada denizden çıkan Onur Torunoğlu, ekiplere zıpkınla balık avlamak için denize girdiğini söyledi.

Samsun'da "boğulma" ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı

Samsun'da "boğulma" ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı

Samsun'da "boğulma" ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı

Samsun'da "boğulma" ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı

Samsun'da "boğulma" ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı

Samsun'da "boğulma" ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 26 Haziran Cumartesi

İmsak
02:54
Sabah
04:56
Öğle
12:43
İkindi
16:43
Akşam
20:19
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cumartesi

Birsen Akdeniz Eczanesi
Ilkadimcanik
Çelik Eczanesi
Ilkadimcanik
Eda Eczanesi
Ilkadimcanik
Alp Eczanesi
Atakum
Cankor Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Turkcell, yeni marka ekosistemini tanıttı

Turkcell, yeni marka ekosistemini tanıttı

Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu'ndan transfer yasağının kaldırılması için imza çağrısı:

Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu'ndan transfer yasağının kaldırılması için imza çağrısı:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kardeşinin hisselerinin bulunduğu şirketle ilgili iddiaya ilişkin açıklama:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kardeşinin hisselerinin bulunduğu şirketle ilgili iddiaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.