Samsun'da "boğulma" ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde boğulmuş olabileceği şüphesiyle ihbarda bulunulan kişinin zıpkınla balık avladığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bir kadının, oğlu Onur Torunoğlu'nun (24) dalgıç kıyafetiyle denize girdiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Adnan Menderes Bulvarı Kurupelit Yat Limanı'na 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi.

Ekipler, sahil kenarı ve denizde yaklaşık 1 saat arama çalışması gerçekleştirdi.

Bu sırada denizden çıkan Onur Torunoğlu, ekiplere zıpkınla balık avlamak için denize girdiğini söyledi.