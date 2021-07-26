Samsun'da cankurtaranlar bayram tatilinde 31 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin cankurtaranları tarafından bayram tatili boyunca sahillerde boğulma tehlikesi geçiren 31 kişi kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 90 cankurtaran, 29 kilometrelik sahilde, Kurban Bayramı'nı içine alan 17-25 Temmuz tarihleri arasında nöbet tuttu.

Ekipler, 9 günlük bayram tatili boyunca 31 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dokuz günlük bayram tatili sürecinde toplam 32 vaka meydana geldi ve ekiplerimizin anında müdahalesiyle 31 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Bir vatandaşımız ise maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin ise şu bilgileri verdi:

"Samsun Atakum başta olmak üzere Terme'den Alaçam sahillerine varıncaya kadar 90 cankurtaranımız, bayram tatili boyunca vatandaşlarımızı korumak için canla başla çalıştı. Derdimiz sezon boyunca hiç acı yaşanmaması. Bunun için sahillerde konuşlanan cankurtaranlarımız daima teyakkuz halinde. Alınan önlemlere rağmen arzu etmediğimiz durumlar da yaşanabiliyor. Tüm vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına dikkat etmelerini ve denizdeki dubaların dışına çıkmamalarını rica ediyoruz."

- Gözetleme kulelerinde asılan bayrak renkleri hayati önem taşıyor

Gözetleme kulelerine uyarı bayrakları asıldığını, vatandaşların bu bayraklara dikkat etmeleri gerektiğini bildiren Zengin, şunları kaydetti:

"Sahillerde bulunan gözetleme kulelerinde sarı kırmızı bayrağı gördüğümüzde deniz güvenlidir. Cankurtaran ekipleri her türlü güvenliği sağlamıştır. Deniz biraz tehlikeli olduğu zaman sarı bayrağı takarız. Denize girilmesi çok tehlikeli olduğunda kırmızı bayrağı asarız ve cankurtaran ekipleri denize girmeyi yasaklar. Vatandaşlarımızdan asılmış olan bu bayraklara özellikle dikkat etmelerini istiyoruz. Karadeniz'in hemen her bölgesinde 'Rip' akıntısı mevcut. Yüzme şampiyonu da olsanız bu akıntıya kapıldığınız anda eğer bir de panik yapıyorsanız kurtulmanız mümkün değil. Tabii ki cankurtaran olan bölgelerimizde bu önlem ve tedbirleri aldığımız için daha emniyetli görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlara önerilerimiz cankurtaran olan bölgelerin haricinde denize girmesinler."