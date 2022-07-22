Samsun'un Çarşamba ilçesinde ciple kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Yunus K. idaresindeki 55 HL 271 plakalı kamyonet ile Vakkas G. idaresindeki 34 NB 6035 plakalı cip, Kavakdibi mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonetten fırlayan Yunus K, kaza yerinde hayatını kaybetti, cipte bulunan Meryem Serra G. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'da ciple kamyonet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz