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Samsun'da ciple kamyonet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

22.07.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da ciple kamyonet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ciple kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Yunus K. idaresindeki 55 HL 271 plakalı kamyonet ile Vakkas G. idaresindeki 34 NB 6035 plakalı cip, Kavakdibi mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonetten fırlayan Yunus K, kaza yerinde hayatını kaybetti, cipte bulunan Meryem Serra G. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da ciple kamyonet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Samsun'da ciple kamyonet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Samsun'da ciple kamyonet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Samsun'da ciple kamyonet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Samsun'da ciple kamyonet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Samsun'da ciple kamyonet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Samsun'da ciple kamyonet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Samsun'da ciple kamyonet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

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trafik kazası Samsun

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