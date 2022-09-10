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Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa Festivali" başladı

10.09.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa Festivali" başladı

Samsun'un 19 Mayıs Belediyesince düzenlenen "2. Nebiyan Doğa Festivali" başladı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, doğa festivali olarak bölgede bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivalle 1224 rakımlı Nebiyan Dağı'nın tanıtımını yaptıklarını belirten Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Burada sadece doğal güzelliklerimizi anlatmıyoruz. Yöremizde yetişen fasulyenin, kestanenin de tanıtımını yapıyoruz. Burada Nebiyan fasulyesinden yemek, buzağı, at engel atlama gibi yarışmalar, model uçak, off-road, motokros gösterileri, tahta ralli yarışmaları gibi aktiviteler düzenliyoruz. Amatör ruhla yaptığımız etkinliği her yıl daha da geliştireceğiz."

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da geçmiş ile gelecek arasında bir etkinlik yapıldığını dile getirerek, "Doğanın içinde böylesine anlamlı ve güzel bir etkinliğin olması insanlarımız için çok önemli. Buraya gelenler doğanın eşsiz güzelliğinin yanında hem eğleniyor hem dinleniyor hem de bol enerji topluyor." ifadelerini kullandı.

Törende, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ile Kaymakam İbrahim Civelek de selamlama konuşması yaptı.

Mehter takımının gösteri sunduğu festival, yarın sona erecek.

Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa Festivali" başladı

Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa Festivali" başladı

Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa Festivali" başladı

Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa Festivali" başladı

Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa Festivali" başladı

Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa Festivali" başladı

Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa Festivali" başladı

Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa Festivali" başladı

Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa Festivali" başladı

Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa Festivali" başladı

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