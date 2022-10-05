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  4. Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

05.10.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 360 kilo esrar ile 354 kök Hint keneviri ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 360 kilogram esrar ile 354 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Doğanca Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bir ikamet ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 360 kilogram esrar ve 354 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

- Operasyonda 360 kilo esrar ile 354 kök Hint keneviri ele geçirildi

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra narkotik

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