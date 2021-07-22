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Samsun'da iki hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

22.07.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da iki hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Samsun'da iki hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Terme ilçesinden Ordu istikametine giden E.U'nun kullandığı 55 KE 552 plakalı hafif ticari araç, makas atarak ilerlerken yol kenarına devrildi.

Bu sırada arkadan gelen Ali Özcan idaresindeki 52 AAF 428 plakalı hafif ticari araç da devrilen araca vurmamak için manevra yapınca refüje çarptı.

Kazada, sürücülerden E.U, araçlardaki Ecenur (19) ve Ebru Soylu (24), Kübra (25) ve Emre Kaya (25) ile Salih Köroğlu (25) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'da iki hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Samsun'da iki hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Samsun'da iki hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Samsun'da iki hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Samsun'da iki hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Samsun'da iki hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun

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