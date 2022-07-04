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Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

04.07.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Samsun'un Kavak ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Yavuz Selim Ö'nün (44) kullandığı 31 YN 600 plakalı tır, Samsun-Ankara kara yolu Hacılı mevkisinde sulama kanalına düştü.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen tır, aynı yönde seyir halindeki Bilhan Ç. idaresindeki 55 GY 352 plakalı demir yüklü tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan Yavuz Selim Ö, sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırların etrafa saçılan motor ve diğer parçaları kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:00
Sabah
05:00
Öğle
12:44
İkindi
16:44
Akşam
20:18
Yatsı
22:09

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazartesi

Reis Eczanesi
Ilkadim
Uysal Eczanesi
Ilkadim
Gençalioğlu Eczanesi
Canik
Türk-İş Eczanesi
Atakum
Livane Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
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