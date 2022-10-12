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Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

12.10.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, "tütün mamulleri ve makaron (filtreli sigara kağıdı) kaçakçılığı, makaron sigara imalatı ile içki kaçakçılığı" suçları soruşturması kapsamında çalışma yürüttü.

Kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 347 bin 637 doldurulmuş makaron, 1 milyon 194 bin 400 dal boş makaron, 83 paket 1 kilogramlık tütün, 47 sigara sarma makinesi, 8 kompresör ve parçaları, 72 sigara mentolü, 6 bin 227 sigara paketlemede kullanılan sigara poşeti, 1542 adet TAPDK bandrolü, 142 bin 40 gram açık kıyılmış tütün, 21 şişe gümrük kaçağı içki, 5 paket gümrük kaçağı sigara, 141 paket sigara sarma kağıdı, 35 bin sigara filtresi, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 tabanca şarjörü ile 291 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 22 zanlı emniyete götürüldü.

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

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Samsun kaçak sigara

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Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Çarşamba

Cumhuriyet Eczanesi
Ilkadim
Ümit Eczanesi
Ilkadim
Aynur Eczanesi
Canik
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