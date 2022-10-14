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Samsun'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 22 zanlı serbest bırakıldı

14.10.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 22 zanlı serbest bırakıldı

Samsun'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince gözaltına alınan 22 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 17'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

"Tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı, makaron sigara imalatı ile içki kaçakçılığı" suçları soruşturması kapsamında, kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde 12 Ekim'de 29 adrese düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 22 zanlı serbest bırakıldı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 22 zanlı serbest bırakıldı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

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Samsun kaçakçılık kaçak sigara

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Sabah
06:38
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Samsun Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Cuma

Dilmaç Eczanesi
Ilkadim
Ulus Eczanesi
Ilkadim
Canik Eczanesi
Canik
Alp Eczanesi
Atakum
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