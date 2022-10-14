"Tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı, makaron sigara imalatı ile içki kaçakçılığı" suçları soruşturması kapsamında, kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde 12 Ekim'de 29 adrese düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Samsun'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 22 zanlı serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz