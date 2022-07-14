Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli Emine Nur Ayhan için İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ile İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Yeşilırmak Nehri'nde arama yapıyor.
İl Jandarma Komutanlığına ait kadavra ve iz takip köpekleri ile dronun da kullanıldığı çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.
Samsun'da 7 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan Emine Nur Ayhan'ın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Samsun'da kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
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