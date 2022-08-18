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Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

18.08.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü.

Kıran Mahallesi'ndeki halin plastik kasaların bulunduğu açık alandaki bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Başka alana sıçramadan söndürülen yangında halde zarar oluşmadı.

Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

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yangın Samsun

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Zeynep Eczanesi
Ilkadim
Tüter Eczanesi
Ilkadim
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