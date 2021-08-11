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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

11.08.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Vezirköprü'den Arıca Mahallesi istikametine seyreden Şenol Özatıcı (32) kontrolündeki 67 TC 706 plakalı otomobil ile Selami Tuzakçı (47) yönetimindeki 55 PH 706 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağacı devirerek tarlaya girdi.

Kazada motosiklet sürücüsü Selami Tuzakçı olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Şenol Özatıcı ile bu araçtaki Alperen (8), Gülser (31), Merve (16) ve Aslaniye Özatıcı (61) 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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