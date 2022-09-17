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Samsun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu öldü

17.09.2022 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil, kaza yerinden yaklaşık 5 kilometre ileride yanmış halde bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bir kadın ile oğlu yaşamını yitirdi.

Sürücüsü belirlenemeyen 52 ABC 112 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Ertosun (62) ve oğlu Haşim Ertosun'a (41) çarptı.

Anne Ertosun olay yerinde, Haşim Ertosun ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza yerinden yaklaşık 5 kilometre ileride Aşağı Kavacık Mahallesi'nde bir aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen ve içinde kimsenin bulunmadığı araç, kullanılamaz hale geldi. Şasi numarasından yapılan incelemede, anne ile oğul Ertosun'a çarpan 52 ABC 112 plakalı otomobil olduğu belirlendi.

Otomobilin sürücüsünün bulunması için çalışmalar sürüyor.

Samsun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu öldü

- Otomobil, kaza yerinden yaklaşık 5 kilometre ileride yanmış halde bulundu

Samsun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu öldü

Samsun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu öldü

Samsun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu öldü

Samsun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu öldü

Samsun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu öldü

Samsun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu öldü

Samsun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu öldü

Samsun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu öldü

Samsun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu öldü

Samsun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu öldü

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trafik kazası Samsun Çarşamba

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