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Samsun'da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

05.07.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Emekli polis memuru Kanber Erdoğan'ın (53) kullandığı 55 AL 166 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde refüje devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Ebülmüslüm Tetikel (73) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Samsun'da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun’da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun’da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun’da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun’da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun’da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun’da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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trafik kazası Samsun yaralı

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