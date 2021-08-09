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Samsun'da sağanak etkili oldu

09.08.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'un Canik ve Çarşamba ilçelerinde meydana gelen sağanak ile bazı bölgelerde su taşkınları oldu.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi mevkisinde Samsun-Ordu kara yolu viyadüğü alt geçidinde su birikintisi oluştu.

Trafikte aksamaya neden olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerini ve tıkanan mazgalları temizlemek için çalışma başlattı.

Çarşamba ilçesinde ise bazı caddelerde ve sanayi sitesinde su taşkınları meydana geldi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ve AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da sağanak etkili oldu
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