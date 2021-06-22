Samsun'da tarım aracı dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının dereye devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Mevlüt Şencan'ın (65) kullandığı tarım aracı, Çatak Mahallesi'nde dereye devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Muzaffer Alver (75) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şencan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz