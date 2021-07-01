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  4. Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

01.07.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Samsun'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, adliyeye götürüldü.

Tefecilik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 29 Haziran'da kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede
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