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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

22.06.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ayhan Altunok (47) idaresindeki 55 KE 920 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu Sanayi Sitesi ışıkları mevkisinde, Yüksel Tekin'in (53) kullandığı 06 FG 4158 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil de Erhan Çubukçu (27) yönetimindeki 52 AAB 038 plakalı minibüse çarptı.

Kazada yaralanan Altunok ve Tekin, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, devrilen kamyonetten yola saçılan inşaat malzemeleri nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Trafik, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
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