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Samsun'da "Uçurtmalar akılcı ilaç için havalanıyor" şenliği düzenlendi

07.09.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da "Uçurtmalar akılcı ilaç için havalanıyor" şenliği düzenlendi

Samsun'da, akılcı ilaç kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla, "Uçurtmalar akılcı ilaç için havalanıyor" şenliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce çocuklara akılcı ilacı kullanımının önemini anlatmak amacıyla Batıpark'ta düzenlenen "Antibiyotikte değil sağlığında ısrarcı ol" temalı şenlikte çocuklar uçurtma uçurdu.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, akılcı ilaç kullanımının, kişilerin kimlik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozda kullanması anlamına geldiğini söyledi.

Bunun dışındaki tanımların "akılcı olmayan ilaç kullanımı" olarak kabul edildiğini anlatan Oruç, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütünün önerileri doğrultusunda bu sorunun önüne geçilmesi, halkımızda ve sağlık çalışanlarımızda akılcı ilaç kullanımı ile ilgili farkındalık sağlanması amacıyla etkinliği düzenledik." dedi.

Oruç, dünyada en sık görülen ve en fazla ölümle engelliliğe neden olan kalp damar, kanser, diyabet gibi bulaşıcılığı bulunmayan hastalıkların Türkiye'de yüzde 25 azaltılmasının hedeflendiğine işaret ederek, "Aile hekimleri kendilerine kayıtlı olan obez, hipertansif, diyabetik ve kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılması gereken hastalar, yaşlı bireyler ve sağlıklı bireylere dair listelerden tarama ve izlem işlemlerini yapmaktadır. Hipertansiyon, diyabet veya obezite hastalarının kan basıncı, kilo ve kan şekerlerinin kontrol altında olması için aile hekimli tedavi planı yapılarak takibi sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Samsun'da "Uçurtmalar akılcı ilaç için havalanıyor" şenliği düzenlendi

Samsun'da "Uçurtmalar akılcı ilaç için havalanıyor" şenliği düzenlendi

Samsun'da "Uçurtmalar akılcı ilaç için havalanıyor" şenliği düzenlendi

Samsun'da "Uçurtmalar akılcı ilaç için havalanıyor" şenliği düzenlendi

Samsun'da "Uçurtmalar akılcı ilaç için havalanıyor" şenliği düzenlendi

Samsun'da "Uçurtmalar akılcı ilaç için havalanıyor" şenliği düzenlendi

Samsun'da "Uçurtmalar akılcı ilaç için havalanıyor" şenliği düzenlendi

Samsun'da "Uçurtmalar akılcı ilaç için havalanıyor" şenliği düzenlendi

Samsun'da "Uçurtmalar akılcı ilaç için havalanıyor" şenliği düzenlendi

Samsun'da "Uçurtmalar akılcı ilaç için havalanıyor" şenliği düzenlendi

Samsun'da "Uçurtmalar akılcı ilaç için havalanıyor" şenliği düzenlendi

Samsun'da "Uçurtmalar akılcı ilaç için havalanıyor" şenliği düzenlendi

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