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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

07.07.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 18 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 3 bin 629 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 657 gram kubar esrar, 1635 sentetik uyuşturucu, 62 gram uyuşturucu madde, 115 kilogram kıyılmış sigara tütünü, 68 bin 780 makaron, tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

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