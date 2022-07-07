Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

Ekipler, 3 bin 629 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 657 gram kubar esrar, 1635 sentetik uyuşturucu, 62 gram uyuşturucu madde, 115 kilogram kıyılmış sigara tütünü, 68 bin 780 makaron, tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

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