Samsun'un Atakum ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen S.D'ye (19), E.Ç. (25) idaresindeki 55 EC 534 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı S.D'yi kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.
Sürücü E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Samsun'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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