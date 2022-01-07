YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

07.01.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SAMSUN'da, 25 yazlık evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, 25 yazlık evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Atakum ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Çakırlar Yalı, İncesu ve Yeşilyut mahallerindeki 25 yazlık evden hırsızlık yapıldığı ihbarları aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen Ümit Aydın, Alihan Güler, Semih Akar, Murat Kabakulak ve Kayhan Çakmak'ı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada 3 kurusıkı tabanca, bir miktar metanfetamin ve uyuşturucu madde, yazlık evlerden çaldıkları beyaz ve elektronik eşya, kesici ve delici ev aletleri, televizyon, çim biçme makinesi, kaynak makinesi ele geçirdi. Alınan malzemeler ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.
Emniyet ve jandarmada sorgulamaları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 5 kişi, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Samsun Namaz Vakitleri 8 Ocak Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:54
Öğle
12:46
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:54

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cumartesi

Sedef Eczanesi
Ilkadimcanik
Rasathane Eczanesi
Ilkadimcanik
Yasemin Eczanesi
Ilkadimcanik
Ozan Eczanesi
Atakum
Liman Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.