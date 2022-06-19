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Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu

19.06.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu

Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, sınava geç kalan öğrenciler için zamanla yarıştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli ekipler, YKS'ye girecek öğrenciler için seferber oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüs ve çevresinde adayları sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan zabıta ekipleri, sınava geç kalan öğrencileri de araçlarla okullara yetiştirdi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi de öğrencilere iki gün boyunca ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.

Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu

Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu

Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu

Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu

Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu

Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu

Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu

Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu

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