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Samsun'daki Karadeniz 7. Kitap Fuarı'na öğrencilerden yoğun ilgi

04.10.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'daki Karadeniz 7. Kitap Fuarı'na öğrencilerden yoğun ilgi

Samsun'da, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen Karadeniz 7. Kitap Fuarı, özellikle öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Kültür Fuarları Pazarlama Müdürü Gözde Baştımar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın iki yıl aradan sonra Samsun'da yeniden düzenleniyor olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Baştımar, pandemi sonrası kitap fuarının büyük bir heyecanla kente geldiğini ifade ederek, "Gördüğümüz kadarıyla hem kitap severler hem öğrenciler bizi gerçekten çok fazla özlemiş. Fuarı 207 yayın evinin katılımıyla açtık." dedi.

Fuarın 9 Ekim tarihine kadar süreceğini hatırlatan Baştımar, "55 kültür etkinliğimiz olacak ve 200'den fazla yazar, hem Samsun'dan hem bölge illerden hem de yurdun çeşitli illerinden yazarlarımız, imza günlerinde okurlarıyla bir araya gelecek. Biz çok heyecanlıyız ama görüyoruz ki Samsunlu kitapseverler bizden daha heyecanlılar. Fuar takvimi belli olmadan önce kitap fuarıyla ilgili çok fazla mesaj alıyorduk." diye konuştu.

Baştımar, fuarın 1 Ekim Cumartesi günü kapılarını açtığını, ilk hafta sonu ve sonrası iki gün çok yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşadıklarını anlatarak, "Dün ve bugün de öğrencilerin çok yoğun ilgisi vardı. Bu konuda biz Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortak bir çalışma gerçekleştirdik. Hem merkez ilçeler hem civar ilçelerden çok sayıda öğrenci sabah saatlerinden itibaren fuarı ziyaret ediyorlar. Bunun dışında Samsun dışından Giresun, Ordu, Amasya ve Kastamonu'dan da çok ciddi ziyaretçilerimiz var. Bu konudan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğinde Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, 9 Ekim'e kadar açık kalacak.

Samsun'daki Karadeniz 7. Kitap Fuarı'na öğrencilerden yoğun ilgi

Samsun'daki Karadeniz 7. Kitap Fuarı'na öğrencilerden yoğun ilgi

Samsun'daki Karadeniz 7. Kitap Fuarı'na öğrencilerden yoğun ilgi

Samsun'daki Karadeniz 7. Kitap Fuarı'na öğrencilerden yoğun ilgi

Samsun'daki Karadeniz 7. Kitap Fuarı'na öğrencilerden yoğun ilgi

Samsun'daki Karadeniz 7. Kitap Fuarı'na öğrencilerden yoğun ilgi

Samsun'daki Karadeniz 7. Kitap Fuarı'na öğrencilerden yoğun ilgi

Samsun'daki Karadeniz 7. Kitap Fuarı'na öğrencilerden yoğun ilgi

Samsun'daki Karadeniz 7. Kitap Fuarı'na öğrencilerden yoğun ilgi

Samsun'daki Karadeniz 7. Kitap Fuarı'na öğrencilerden yoğun ilgi

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