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Samsun'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

29.07.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Samsun'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Ömer Usta'nın (69) kullandığı 34 HH 7714 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Melikköy mevkisinde, Lütfi Bolat (57) yönetimindeki 55 AE 545 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Nazmiye Usta (7), Hilal (66), Asya (13), Elif Meyra (10) ile Rabia Şahan (7) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Samsun'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Samsun'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Samsun'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Samsun'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Samsun'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Samsun'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Samsun'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

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trafik kazası Samsun yaralı

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