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Samsun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazeleri defnedildi

17.09.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Çarşamba'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kadın ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Fatma Ertosun (62) ile oğlu Haşim Ertosun'un (41) cenazeleri, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Yamanlı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Anne ile oğlunun cenazeleri, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Çarşamba ilçesinde dün, Samsun-Ordu kara yolunun karşısına geçmek isterken sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptığı Fatma ve oğlu Haşim Ertosun yaşamını yitirmişti.

Kazaya karışan araç ise yaklaşık 5 kilometre ileride yanmış halde bulunmuştu.

Otomobilin sürücüsünün bulunması için çalışmalar sürüyor.

Samsun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Samsun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Samsun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Samsun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Samsun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Samsun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Samsun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Samsun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazeleri defnedildi

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Çarşamba cenaze

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