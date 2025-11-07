SPOR

Samsunspor Avrupa'yı şaşkına çevirdi! Herkes onları konuşuyor: Sansasyonel

UEFA Konferans Ligi’nde tarihi bir performansa imza atan Samsunspor, Malta temsilcisi Hamrun Spartans’ı 3-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi. Yıllar sonra Avrupa sahnesine dönen Kırmızı-Beyazlılar, üst üste üçüncü galibiyetiyle sadece Türkiye’de değil, dünya basınında da ses getirdi.

Berker İşleyen

UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında Malta ekibi Hamrun Spartans ile karşı karşıya gelen Samsunspor, rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Yıllar sonra Avrupa'da mücadele eden Kırmızı-Beyazlılar, bu galibiyetinin ardından lig aşamasında zirveye yerleşti.

UEFA Konferans Ligi'nde 3'te 3 yapan Samsunspor, dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı-Beyazlılar, dünya basınında geniş yer buldu.

Calcio Mercato (İtalya): Konferans Ligi'nde Samsunspor ve Celje mükemmel derecelere sahip.

L'Equipe (Fransa): Samsunspor, Celje ve Mainz yine galip ve tek lider.

Times of Malta (Malta): Klas Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'a karşı çok güçlü olduğunu kanıtladı.

The Malta Independent (Malta): Samsunspor, Hamrun Spartans'ı 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Talk.mt (Malta): Hamrun, Samsunspor'un gücüne boyun eğdi.

