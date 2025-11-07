Samsunspor Avrupa'yı şaşkına çevirdi! Herkes onları konuşuyor: Sansasyonel

UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında Malta ekibi Hamrun Spartans ile karşı karşıya gelen Samsunspor, rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Yıllar sonra Avrupa'da mücadele eden Kırmızı-Beyazlılar, bu galibiyetinin ardından lig aşamasında zirveye yerleşti.

UEFA Konferans Ligi'nde 3'te 3 yapan Samsunspor, dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı-Beyazlılar, dünya basınında geniş yer buldu.

İŞTE ATILAN BAŞLIKLAR