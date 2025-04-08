Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı öncesi şampiyon olmasını istediği takımı açıkladı!

Süper Lig'in bu sezonki flaş ekiplerinden Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım zaman zaman verdiği demeçlerle gündeme gelirken, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Avrupa hedefleri ile Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dair soruları cevaplayan Yüksel Yıldırım Beyaz TV'ye konuşurken yine çok konuşulacak sözlere imza attı.
"Beşiktaş'ın maçı eksik, kazanırlarsa averajla üstümüze çıkacaklar. Bundan sonra gerçek lig başlıyor. Biz herkesi yenmek istiyoruz."
"Sağlığım iyi, Türkiye'de beni insanlar fazla tanımıyor ama yurt dışında iş yapan sayılı insanlardan biriyim. 58 ülkede yatırımımız var, 200'den fazla firmamız var. 5-6 ay yurt dışındayım, geri kalan sürede Türkiye'deyim. Samsunspor'un yüzde 100 sahibiyim. Dunkerque'ün yüzde 85 sahibiyim. Geçen hafta Fransa'ya maça gittim, Luis Campos yanımdaydı. Korner yoktu, korner verdi. 'Bunlar Fransa'da yoktu, Türkiye'de vardı. Burada da mı başladı?' dedim."
"Artık parayla işim yok, bundan sonra 7-8 takım istiyorum. Benim yaptığım model dünyada yok. Afrika'ya gitmek istiyorum, oyuncu yetiştirmek istiyorum. Demba Ba, Dunkerque'de ortağım. Senegal'de kulübüne ortak olacağım. Dunkerque'de beğendiğim oyuncular var, Türkiye'ye getireceğim. Çok güzel bir futbol projem var."
"Samsunspor olarak Türkiye'de şampiyon olmamızı kimse istemez. Medyanın bir gelir yapısı var. Samsunspor şampiyon olsa, her gün kim ne konuşacak?"
"İyi oynayan kimse, o şampiyon olsun. Galatasaraylılar, beni yanlış anlayabilir. Türkiye, beni Galatasaray sempatizanı olarak bilir. Ben doğduğumda Samsunspor yoktu, ben 5 yaşındayken kuruldu. Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım! Ali Koç şampiyon olmadan, Türkiye'de huzur olamayacak. Fenerbahçeliler çıldırmış, haklılar! 11 sene büyük bir zaman! Türk futbolunun yararı için Fenerbahçe şampiyon olsun! Deprem olur, stres atılır ve yeniden hayat kurulur ya... Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali yüksek ama önümüzdeki sene aynı şeyler devam edecek. Ortamın yumuşaması için bu olmalı. 'Yapı' deniyor ama açıklanmıyor. Türk futbolunun bekası için Fenerbahçe şampiyon olsun. Bu mantık."
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