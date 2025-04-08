Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı öncesi şampiyon olmasını istediği takımı açıkladı!

"TÜRK FUTBOLUNUN BEKASI İÇİN FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN"

"İyi oynayan kimse, o şampiyon olsun. Galatasaraylılar, beni yanlış anlayabilir. Türkiye, beni Galatasaray sempatizanı olarak bilir. Ben doğduğumda Samsunspor yoktu, ben 5 yaşındayken kuruldu. Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım! Ali Koç şampiyon olmadan, Türkiye'de huzur olamayacak. Fenerbahçeliler çıldırmış, haklılar! 11 sene büyük bir zaman! Türk futbolunun yararı için Fenerbahçe şampiyon olsun! Deprem olur, stres atılır ve yeniden hayat kurulur ya... Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali yüksek ama önümüzdeki sene aynı şeyler devam edecek. Ortamın yumuşaması için bu olmalı. 'Yapı' deniyor ama açıklanmıyor. Türk futbolunun bekası için Fenerbahçe şampiyon olsun. Bu mantık."