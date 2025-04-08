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  4. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı öncesi şampiyon olmasını istediği takımı açıkladı!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı öncesi şampiyon olmasını istediği takımı açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.04.2025 15:33
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Süper Lig'de bu sezonun flaş takımı Samsunspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligde 3. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, zaman zaman verdiği demeçlerle gündem yaratmaya devam ederken bunlara bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar...

Süper Lig'in bu sezonki flaş ekiplerinden Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım zaman zaman verdiği demeçlerle gündeme gelirken, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Avrupa hedefleri ile Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dair soruları cevaplayan Yüksel Yıldırım Beyaz TV'ye konuşurken yine çok konuşulacak sözlere imza attı.

İŞTE O SÖZLER:
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"BUNDAN SONRA GERÇEK LİG BAŞLIYOR"

"BUNDAN SONRA GERÇEK LİG BAŞLIYOR"

"Beşiktaş'ın maçı eksik, kazanırlarsa averajla üstümüze çıkacaklar. Bundan sonra gerçek lig başlıyor. Biz herkesi yenmek istiyoruz."

"5-6 AY YURT DIŞINDAYIM, GERİ KALAN SÜREDE TÜRKİYE'DEYİM"

"5-6 AY YURT DIŞINDAYIM, GERİ KALAN SÜREDE TÜRKİYE'DEYİM"

"Sağlığım iyi, Türkiye'de beni insanlar fazla tanımıyor ama yurt dışında iş yapan sayılı insanlardan biriyim. 58 ülkede yatırımımız var, 200'den fazla firmamız var. 5-6 ay yurt dışındayım, geri kalan sürede Türkiye'deyim. Samsunspor'un yüzde 100 sahibiyim. Dunkerque'ün yüzde 85 sahibiyim. Geçen hafta Fransa'ya maça gittim, Luis Campos yanımdaydı. Korner yoktu, korner verdi. 'Bunlar Fransa'da yoktu, Türkiye'de vardı. Burada da mı başladı?' dedim."

"BENİM YAPTIĞIM MODEL DÜNYADA YOK"

"BENİM YAPTIĞIM MODEL DÜNYADA YOK"

"Artık parayla işim yok, bundan sonra 7-8 takım istiyorum. Benim yaptığım model dünyada yok. Afrika'ya gitmek istiyorum, oyuncu yetiştirmek istiyorum. Demba Ba, Dunkerque'de ortağım. Senegal'de kulübüne ortak olacağım. Dunkerque'de beğendiğim oyuncular var, Türkiye'ye getireceğim. Çok güzel bir futbol projem var."

"TÜRKİYE'DE ŞAMPİYON OLMAMIZI KİMSE İSTEMEZ"

"TÜRKİYE'DE ŞAMPİYON OLMAMIZI KİMSE İSTEMEZ"

"Samsunspor olarak Türkiye'de şampiyon olmamızı kimse istemez. Medyanın bir gelir yapısı var. Samsunspor şampiyon olsa, her gün kim ne konuşacak?"

"TÜRK FUTBOLUNUN BEKASI İÇİN FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN"

"TÜRK FUTBOLUNUN BEKASI İÇİN FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN"

"İyi oynayan kimse, o şampiyon olsun. Galatasaraylılar, beni yanlış anlayabilir. Türkiye, beni Galatasaray sempatizanı olarak bilir. Ben doğduğumda Samsunspor yoktu, ben 5 yaşındayken kuruldu. Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım! Ali Koç şampiyon olmadan, Türkiye'de huzur olamayacak. Fenerbahçeliler çıldırmış, haklılar! 11 sene büyük bir zaman! Türk futbolunun yararı için Fenerbahçe şampiyon olsun! Deprem olur, stres atılır ve yeniden hayat kurulur ya... Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali yüksek ama önümüzdeki sene aynı şeyler devam edecek. Ortamın yumuşaması için bu olmalı. 'Yapı' deniyor ama açıklanmıyor. Türk futbolunun bekası için Fenerbahçe şampiyon olsun. Bu mantık."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Samsunspor Yüksel Yıldırım son dakika fenerbahçe galatasaray
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