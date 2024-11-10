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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi skor vererek tepki çekti! ''Fenerbahçe'den utandım..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.11.2024 07:28
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yıldırım, "Fenerbahçe'nin Avrupa maçından utandım! Sezon başında taraftarına söz verdiler. Tutarlarsa kahraman olurlar, tutmazlarsa başka bir şey olurlar." ifadesini kullanarak yine sosyal medyada tepki çekti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi konuşarak yine gündem oldu.

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"BEN BİR GALATASARAYLIYIM, SEMPATİZANLIĞIM VAR"

"BEN BİR GALATASARAYLIYIM, SEMPATİZANLIĞIM VAR"

"Ben bir Galatasaraylıyım, Galatasaray sempatizanlığım var. Fanatik değilim, çocukluğumun takımı. Asla Galatasaray üyesi olmadım, kulübe kayıtlı olmadım. Birisi ispat etsin, ben futboldan çekilirim. Bu kadar da iddialıyım"

"GALATASARAY 7-8-9 GOL ATABİLİRDİ"

"GALATASARAY 7-8-9 GOL ATABİLİRDİ"

"Galatasaray'ın Tottenham karşısında görünce yani 7-8-9 gol atabilirdi, Totenham'ı darmadağın edebilirdi. O Galatasaray yarın karşımızda olacak. Çok ilginç bir maç da olabilir. Ne olacak bilemiyoruz. Bizim bu maçta iki avantajımız oldu. Galatasaray yorgun çıkacak karşımıza ve Icardi çok kötü bir sakatlık geçirdi. Onun olmaması hem bize hem de diğer takımlara avantaj olacak."

"FENERBAHÇE'DEN UTANDIM"

"FENERBAHÇE'DEN UTANDIM"

"Az Alkmaar maçının ilk yarının özetini gördüm. Ben utandım. Millet dedi, çoluk çocuğa yenildiler. 18-21 yaş arası Avrupa'da çoluk çocuk olmuyor ama Türkiye'de oluyor. Buna niye nasıl yenildiler, kendilerine bakmıyorlar. Ona vur, buna vur, şuna laf söyle... Fenerbahçe kendi gidişatını nasıl toparlarım demiyor. 11-12. hafta maç bitti. Sezon başında taraftarına söz verdiler. Tutarlarsa kahraman olurlar, tutmazlarsa başka bir şey olurlar. O benim işim değil. Ali Başkan'ın söyledikleri kayıtlarda, ben söylemedim."

"YENMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIM"

"YENMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIM"

"Ben Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağım ama yenile de bilirim. Fenerbahçe de yenildi, kimse niye yenildi dedi mi? Ben Samsunspor'un başkanıyım, ligin ikincisiyim ve orada kalmak istiyorum. Ben iki senedir Samsunspor'un başkanıyım. Geçen sene tüm takımlardan puan aldım bir tek Galatasaray'dan alamadım. Biz evimizde geçen sene Beşiktaş'a da yenildik, Fenerbahçe'ye de yenildik. Bu sene Ben yukarıya oynuyorum. Beşiktaş'ı ilk maçta elimizden kaçırdık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama gol atamadık."

"1-1 BİTSİN İSTİYORUM"

"1-1 BİTSİN İSTİYORUM"

"Galatasaray maçı 1-1 bitsin diye istiyorum. Ama yenersek de şaşırmayın. Samsunspor, kondisyonu 90 dakika giden tek takım. Biz maç bitti demeden bitmez. Kaç tane maçı son dakika gol atarak aldı. Galatasaray maçı sonuna kadar götüremiyor. Maçı en kötü 1-1 veya 2-1 almak istiyoruz."

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Samsunspor fenerbahçe galatasaray
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