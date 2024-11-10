Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi skor vererek tepki çekti! ''Fenerbahçe'den utandım..."

"YENMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIM"

"Ben Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağım ama yenile de bilirim. Fenerbahçe de yenildi, kimse niye yenildi dedi mi? Ben Samsunspor'un başkanıyım, ligin ikincisiyim ve orada kalmak istiyorum. Ben iki senedir Samsunspor'un başkanıyım. Geçen sene tüm takımlardan puan aldım bir tek Galatasaray'dan alamadım. Biz evimizde geçen sene Beşiktaş'a da yenildik, Fenerbahçe'ye de yenildik. Bu sene Ben yukarıya oynuyorum. Beşiktaş'ı ilk maçta elimizden kaçırdık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama gol atamadık."