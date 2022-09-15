Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında 18 Eylül Pazar günü sahasında yapacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde yardımcı antrenör Emre Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Morky Fofana, Celil Yüksel, Berk Taşkın ve Polat Yaldır katılmadı.
Kırmızı-beyazlılar, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Samsunspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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