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Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

30.06.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Bu sene amacımız 56. yılını kutladığımız bu dönemde, sezon sonu hedefimiz Süper Lig'e çıkmak"

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Samsun ekibi, kulübün Nuri Asan Tesisleri'nde 2021-2022 sezonunun ilk antrenmanını yaptı. Kırmızı-beyazlı oyuncular antrenmanda, ısınma koşusu ve top çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi takımla toplantı yapan teknik direktör Mehmet Altıparmak, ardından gazetecilere, sezonun ilk antrenmanına 24 oyuncuyla çıktıklarını söyledi.

Samsunspor'un 56. yıl dönümünü kutlayan Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün kulübümüzün 56. yıl dönümü ve nice 56 yıllar dilerim. Bu sene amacımız 56. yılını kutladığımız bu dönemde sezon sonu hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Bugün ilk antrenmanımızı yaptık, 4-5 gün burada antrenman yaptıktan sonra testlerimizi de burada bitireceğiz. Sonra Erciyes ve Bolu iki tane kampımız. Bu kamplarda hem oyuncularımızın performansını yükselteceğiz hem de oyun taktiğimizi belirleyeceğiz. Hedefimiz ağustos ayında oynanacak sezonun ilk maçına hazır hale gelmek. Bu süre zarfında yeni transferlerimiz olacak, yeni gelenler ve gidenler olacak. İnşallah ligin ilk maçında hazır hale gelmiş kadromuzu sahada göreceğiz."

Altıparmak, bu sene Samsunspor'daki en büyük amaçlarının önce aile ortamını oluşturmak, sonra da takım olmak olduğuna vurgu yaparak, "Takım olduğunuz zaman her şeyi daha kolay hallediyorsunuz. Onun için oyuncularıma da aynı mesajı verdim. Tüm Samsun'a da 'Başka Samsunspor yok, herkes Sammsunspor'un etrafında toplansın' diyorum. Herkesin fikrine ve görüşüne saygımız var. Bizim yanımızda olsunlar. Hatalarımız olacak, zor günlerimiz olacak. Bu iş birlik ve beraberlik işi. İnşallah bütün Samsun olarak kenetleneceğiz ve o çok arzu ettiğimiz Süper Lig'e bu sene çıkacağız." ifadesini kullandı.

Şu anda 24 kişilik kadroları olduğunu kaydeden Altıparmak, "Buraya girecek 4-5 transferimiz daha var. Onlar da girdikten sonra 28 kişilik bir kadro oluşturuluyor. Bu kadronun içine 19 Yaş Altı Takımı'ndan da 4-5 oyuncu alacağız. Yaptığımız transferler var, eski oyuncularımız var. Hepsini kaynaştıracağız ve 28 kişilik kadro ile sezona başlayacağız." dedi.

Altıparmak, Yasin Öztekin'in uçağı yetişmediği için akşam uçağıyla geleceğini belirterek, "Vukan Savicevic de milli takım kampındaydı. O nedenle birkaç gün özel izin verdik. Mathias Couruer, Gökhan Alsan ve Nadir Çiftçi'ye de kendilerine takım bulmaları için 1 hafta izin verildi. Bu konuda yönetimimiz gerekli görüşmeleri yapıyor." diye konuştu.

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

- Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Bu sene amacımız 56. yılını kutladığımız bu dönemde, sezon sonu hedefimiz Süper Lig'e çıkmak"

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
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