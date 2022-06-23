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Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

23.06.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı futbolcuların Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman 1,5 saat sürdü.

Kültür fizik hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık testi ile son buldu.

Antrenmana izinli olan Arvydas Novikovas, Tomane ve Yusuf Abdioğlu ile kendilerinden kulüp bulması istenilen Vukan Savicevic, Tolcay Ciğerci, Talha Ulvan ve Sheldon Bateau katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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