Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı futbolcuların Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman 1,5 saat sürdü.
Kültür fizik hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık testi ile son buldu.
Antrenmana izinli olan Arvydas Novikovas, Tomane ve Yusuf Abdioğlu ile kendilerinden kulüp bulması istenilen Vukan Savicevic, Tolcay Ciğerci, Talha Ulvan ve Sheldon Bateau katılmadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz