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Samsunspor'un Erciyes kampı başladı

27.06.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor'un Erciyes kampı başladı

KAYSERİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de kampa girdi.

Samsun ekibi, Erciyes Kayak Merkezi'nde bir otelde ilk etap kamp çalışmaları için toplandı.

Dün otele yerleşen kırmızı-beyazlı ekip, ilk antrenmanını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki tesislerde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yaptı.

Antrenmandan önce AA muhabirine açıklamada bulunan Bektaş, Kayseri'de çok güzel bir ortamla karşılaştıklarını, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki otellerin, sahaların, hava şartlarının kamp için elverişli imkan sağladığını belirtti.

Çalışmalara bugün başladıklarını kaydeden Bektaş, "İnşallah çok verimli bir kamp olur. Kuvvet, dayanıklılık, kondisyon çalışmalarıyla başladık. Daha sonra işin içerisine taktiksel çalışmalarımız girecek. Umarım sakatlıksız, tam verimli bir kamp geçer. Bir hazırlık maçı yapıp arife günü ayrılacağız. Buradan almamız gerekenleri inşallah alarak Bolu'daki ikinci etap kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- Antrenman

Samsun ekibi, kampın ilk antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra kondisyon çalışan Samsunsporlu futbolcular, ağırlıklarla kuvvet antrenmanı yaptı.

Antrenman, koşunun ardından sona erdi.

Samsunspor'un Erciyes kampı, 8 Temmuz'a kadar sürecek.

Samsunspor'un Erciyes kampı başladı

Samsunspor'un Erciyes kampı başladı

Samsunspor'un Erciyes kampı başladı

Samsunspor'un Erciyes kampı başladı

Samsunspor'un Erciyes kampı başladı

Samsunspor'un Erciyes kampı başladı

Samsunspor'un Erciyes kampı başladı

Samsunspor'un Erciyes kampı başladı

Samsunspor'un Erciyes kampı başladı

Samsunspor'un Erciyes kampı başladı

Samsunspor'un Erciyes kampı başladı

Samsunspor'un Erciyes kampı başladı

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