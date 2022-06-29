Sanatçı Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser verdi

Kırımlı Tatar sanatçı Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için Antalya'da konser verdi.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ile Savaşsız Çocukluk (Childhood Without War) proje yönetimi iş birliğinde Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser öncesi Ukraynalı çocuklar dans gösterisi yaptı.

Gösterinin ardından sahneye çıkan 2016 yılında Eurovision Şarkı Yarışması birincisi, Atlantik Konseyi'nin 2022 yılı Üstün Sanatsal Liderlik ödülü sahibi Jamala, sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi.

Jamala'yı dinleyenler kimi zaman hüzünlenerek gözyaşı dökerken kimi zaman da sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Konsere, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Savaşsız Çocukluk Projesi Kurucusu Ruslan Shostak ve SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak'ın yanı sıra çok sayıda Ukraynalı ve Türk izleyici katıldı.

Konserle Antalya'da farklı otellerde kalan 1500'e yakın Ukraynalı çocuğa hem moral hem dayanışma ortamı oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.