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Sanatçı Muazzez Ersoy, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

07.07.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Muazzez Ersoy, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Muazzez Ersoy, Kuruçeşme Açıkhava'da Poll Production organizasyonu ile düzenlenen konserde hayranlarıyla bir araya geldi.

Ersoy, "Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı.

Ersoy, Türk müziğini ve devamındaki güzel eserleri seyircilerle birlikte söylemek istediğini ifade ederek, "Çok teşekkür ediyorum canlarım, hepiniz hoş geldiniz şerefler getirdiniz. Hepimizden hepinize, her birinize ayrı ayrı sonsuz sevgiler saygılar ve mis kokulu öpücükler gönderiyoruz. Teşrifleriniz bizler için büyük bir mutluluk, büyük bir onur oldu yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Böyle bir bayram arifesinde yalnız bırakmadıkları için seyircilere teşekkür eden Ersoy, "Tüm İslam alemine hayırlı, sağlıklı mutlu nice bayramlar diliyorum inşallah." dedi.

Seyircilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde Ersoy, "Ömrümüzün Son Demi", "Pişman Olur da Birgün", "Dilimi Bağlasalar", "Nasıl Geçti Habersiz", "Veda Busesi", "Elbet Birgün", "Ya Seninle Ya Sensiz" ve "Bir Fincan Kahve Olsam"ın da aralarında bulunduğu birçok sevilen eseri seslendirdi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sanat dünyasından birçok kişi izleyiciler arasında yer aldı.

"Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında 18 Temmuz'da Fatih Erkoç-Kerem Görsev müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı Muazzez Ersoy, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

Sanatçı Muazzez Ersoy, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

Sanatçı Muazzez Ersoy, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

Sanatçı Muazzez Ersoy, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

Sanatçı Muazzez Ersoy, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

Sanatçı Muazzez Ersoy, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

Sanatçı Muazzez Ersoy, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

Sanatçı Muazzez Ersoy, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

Sanatçı Muazzez Ersoy, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

Sanatçı Muazzez Ersoy, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

Sanatçı Muazzez Ersoy, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

Sanatçı Muazzez Ersoy, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

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