YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Kırklareli'nde incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Kırklareli'nde incelemelerde bulundu

11.09.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Kırklareli'nde incelemelerde bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kurulması planlanan 'Pınarhisar Karma Endüstri Bölgesi' alanında incelemelerde bulundu.

Büyükdede, beraberindeki Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç ve Belediye Başkanı İhsan Talay ile birlikte Beylik Mahallesi'ndeki araziyi gezdi.

Pınarhisar Karma Endüstri Bölgesi Projesi hakkında bilgi alan Büyükdede, daha sonra Pınarhisar Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Büyükdede burada yaptığı konuşmada, Trakya'nın sanayi alanları bakımından çok önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Çerkezköy'den Edirne'ye kadar kurulması planlanan stratejik alanda hedeflenen sanayi, tarım, konut, lojistik, otoyollar, demiryolları ağlarıyla Avrupa'ya bağlanan hatların koordinasyonu konusunda çok önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Büyükdede, bakanlık olarak bu tür bölgelerde maksimum verimlilik elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kırklareli'nin sanayi kavşağının ortasında bulunduğunu ifade eden Büyükdede, bölgede çok önemli sanayi tesislerinin faaliyet gösterdiğini belirtti.

Avrupa'ya yakınlığı dolayısıyla bölgeyi önemli bir stratejik alan olarak gördüklerini anlatan Büyükdede, "Avrupa'ya en yakın önemli bir sanayi alanı bu bölgeler. Çok önemli bir tarım alanımız, çok önemli orman alanlarımız var. Bu alanların çok iyi değerlendirilmesi için bir çabamız var. Kırklareli sanayi bakımından da gerçekten bakanlığımızın gözbebeği olan şehirlerimizden bir tanesi." diye konuştu.

Türkiye'nin ihracatına bölgenin daha fazla katkı sağlaması için mücadele ettiklerine işaret eden Büyükdede, şöyle devam etti:

"İnşallah Türkiye'mizin ihracatının, Türkiye'deki yatırımların bu bölgelerde de geliştirilmesi konusu gündemimizde. Bunu masaya yatırarak nasıl bir koordinasyon kurabiliriz, hem tarımımızı muhafaza ederiz, hem ormanlarımızı muhafaza ederiz, buradaki sularımızı muhafaza ederiz, buradaki tabiat varlıklarını muhafaza ederiz bunun yanında sanayi alanlarımızın da optimum değerlendirilmesi, planlanması telaşındayız."

Programda konuşan Vali Ekici de sanayi alanlarının daha fazla geliştirilmesi için mücadele verdiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Kırklareli'nde incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Kırklareli'nde incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Kırklareli'nde incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Kırklareli'nde incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Kırklareli'nde incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Kırklareli'nde incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Kırklareli'nde incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Kırklareli'nde incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Kırklareli'nde incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Kırklareli'nde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Pınarhisar

Kırklareli Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
05:11
Sabah
06:40
Öğle
13:13
İkindi
16:47
Akşam
19:36
Yatsı
20:59
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.