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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da MDF tesisi açtı

25.06.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da MDF tesisi açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da 75 milyon avro yatırım bedelli MDF üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

AK Parti Ordu İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Varank, daha sonra BALMER Arı Ürünleri Ar-Ge Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.

Kentte MDF ve parke üretimi üzerine faaliyet gösteren ÇAMSAN firmasının fabrikasını da ziyaret eden Varank, yetkililerden bilgi aldı.

Varank, fabrikanın yeni faaliyete geçen MDF3 tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, sadece Ordu'ya değil tüm Türkiye'ye değer katan bir tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

ÇAMSAN'ın Türkiye'nin MDF alanında önemli şirketlerinden biri olduğunu belirten Varank, "Arkamızda gördüğünüz devasa tesis yeni bitirdikleri, devletimizin teşvikleriyle de önünü açtığı MDF3 tesisi. Burada 75 milyon avroluk yatırımla 250 Ordulu hemşerimiz evine ekmek götürebiliyor." dedi.

Varank, tesisin günlük bin metreküp üretim yaptığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi MDF birçok sektörde kullanılan ana hammaddelerden bir tanesi, mobilya sektörü başta olmak üzere ama burası çok ciddi de bir ihracat yapıyor. Ben Ordu'da böyle devasa, böyle gerçekten standartların üzerinde kaliteli üretim yapan bir tesisi görmüş olmaktan bir Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak çok mutlu oldum. Rabbim inşallah bol bereketli kazançlar nasip etsin. Daha nice yatırımları firmamıza, Ordu'muza nasip etsin diyoruz ve yeni 75 milyon avroluk MDF3 tesis ülkemize, şehrimize hayırlı olsun diyoruz."

Açılışın ardından Gülyalı ilçesine geçen Varank, DOKAP ve KOSGEB'in destekleriyle hayata geçirilen "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları" projesi kapsamında kurulan Çikolata Parkı ve Yöresel Ürünler satış merkezini gezdi.

Varank, burada üretim yapan kadınlarla sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Bakan Varank'a ziyaretleri sırasında Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu milletvekilleri Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve diğer ilgililer eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da MDF tesisi açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da MDF tesisi açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da

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