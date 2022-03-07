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Sanayinin "usta kadınları" çalışma azimleriyle takdir topluyor

07.03.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de ahşap kapı imalatçılığından emekli olduktan sonra 13 yıldır boyacılıkla uğraşan Emine Başkurt: - "İşimi seviyorum. Sevmesem zaten yapmam. Severek, özenerek elimden geleni yapıyorum" - Eşiyle hidrolik hortum üretimi ve onarımı yapan Arzu İnanoğlu: - "Bütün kadınların çalışmasını tavsiye ederim. Ben de ev hanımıydım, şimdi çalışarak eşime destek oluyorum"

ÖMER ÜRER/CEM ALİ KUŞ - Düzce'de Küçük Sanayi Sitesi'nde boyacılık yapan Emine Başkurt, eşiyle hidrolik hortumu üreten Arzu İnanoğlu ve motor ustası eşiyle araç bakım dükkanı işleten İnci Bayraktar, azimleriyle kadınların her alanda çalışabileceklerini gösteriyor.

Eşini 30 yıl önce kaybeden 58 yaşındaki Başkurt, ahşap kapı imalatçılığından emekli olduktan sonra Küçük Sanayi Sitesi'nde 20 metrekare büyüklüğünde boyacı dükkanı açtı.

Burada 13 yıldır mobilya, demir kapı ve ahşap boyama işi yapan Başkurt, ilk başlarda mesleğinde biraz yadırgansa da zamanla sanayicilerin çok sevdiği "Emine ablası" oldu.

Boyacılık konusunda aranan ustalardan biri haline gelen Başkurt, zorluklarına rağmen işini severek yapmayı sürdürüyor.

Ev hanımıyken çalışmaya karar veren 40 yaşındaki Arzu İnanoğlu, hidrolik hortumu üretiminde eşine destek oluyor.

Aynı sanayi sitesinde motor ustası eşiyle araç bakım dükkanı işleten 30 yaşındaki İnci Bayraktar ise erkek işi olarak görülen oto tamirinde gösterdiği azım ve başarıyla çevresindekilerin takdirini kazanıyor.

- "İşimi severek yapıyorum"

Emine Başkurt, AA muhabirine, çalışmanın çok zevkli olduğunu söylerken, işini iyi yapan esnafın müşteri kazanacağını ifade etti. Başkurt, "İşimi seviyorum. Sevmesem zaten yapmam. Severek, özenerek elimden geleni yapıyorum." dedi.

Başta kendisini görenlerin biraz yadırgadığını ama sonradan alıştıklarını aktaran Başkurt, "Şimdi hepsi 'abla' diye seviyor sağ olsunlar. Sıkıntım yok, hepsinin ablasıyım. Burada tamir işi de yapıyoruz. Mutfak dolabı, yatak odası, mobilyacıdan ne geliyorsa boyuyoruz." diye konuştu.

Çevrede tanındığını dile getiren Başkurt, şöyle devam etti:

"Düzce genelinde de bayağı tanındım. Ayrıca en eski ustalardan birisi de benim. Bizden sonra gelecek nesil hep hazıra gider. Hazır suntayı vidalar gönderirler ama benim gibi kaplama yapamaz. İşin inceliğini bilmezsen bu işi yapamazsın. Özenemezsin, ilgilenemez ve hatayı göremezsin. Biz hatayı görüyoruz, nerede ne olduğuna bakarak değerlendirme yapıyorum."

- "Kadınlara çalışmalarını tavsiye ederim"

Hidrolik hortumları üretme ve onarma işi yapan Arzu İnanoğlu, eşine hortum basımında, hesap kitap işlerinde yardımcı olduğunu belirterek, "Bütün kadınların çalışmasını tavsiye ederim. Ben de ev hanımıydım, şimdi çalışarak eşime destek oluyorum." diye konuştu.

İnci Bayraktar ise 5 yıldır eşiyle sanayide çalıştığını belirterek, "İşletmemizde hesap işlerine de bakıyorum. Yardım edilmesi gereken bir konu varsa hemen yardım ediyorum. Hiçbir şekilde işten kaçmıyorum." dedi.

Müşterilerin, yaptığı işten memnun olduğunu dile getiren Bayraktar, "Sanayide kadın usta gören müşteriler çok memnun kalıyor. Çevreden güzel dönüşler alıyoruz. İşe kadın eli değiyor bir kere." diye konuştu.

- "Bir işi erkek yapabiliyorsa kadın da yapabilir"

Bayraktar, kadın çalışan gördüklerinde müşterilerin düşüncelerinin değiştiğini dile getirerek, "İşletmenin daha nezih ve temiz olduğunu düşünüyor. Bazen sabahlara kadar çalıştığımız da oluyor. İnsanları zor durumda bırakmıyoruz, işlerini yetiştiriyoruz, araçları teslim ediyoruz." dedi.

Kadınların erkeklerin yaptığı her işi yapabileceğini vurgulayan Bayraktar, "Kadınlar, işte hiçbir şekilde kadın-erkek ayrımı yapmasınlar. Bir işi erkek yapabiliyorsa o işi kadın da yapabilir." ifadelerini kullandı.

Sanayinin "usta kadınları" çalışma azimleriyle takdir topluyor

- Düzce'de ahşap kapı imalatçılığından emekli olduktan sonra 13 yıldır boyacılıkla uğraşan Emine Başkurt: - "İşimi seviyorum. Sevmesem zaten yapmam. Severek, özenerek elimden geleni yapıyorum" - Eşiyle hidrolik hortum üretimi ve onarımı yapan Arzu İnanoğl

Sanayinin "usta kadınları" çalışma azimleriyle takdir topluyor

Sanayinin "usta kadınları" çalışma azimleriyle takdir topluyor

Sanayi'nin "usta kadınları" özveriyle yaptıkları işlerinde takdir topluyor

Sanayi'nin "usta kadınları" özveriyle yaptıkları işlerinde takdir topluyor

Sanayi'nin "usta kadınları" özveriyle yaptıkları işlerinde takdir topluyor

Sanayi'nin "usta kadınları" özveriyle yaptıkları işlerinde takdir topluyor

Sanayi'nin "usta kadınları" özveriyle yaptıkları işlerinde takdir topluyor

Sanayi'nin "usta kadınları" özveriyle yaptıkları işlerinde takdir topluyor

Sanayi'nin "usta kadınları" özveriyle yaptıkları işlerinde takdir topluyor

Sanayi'nin "usta kadınları" özveriyle yaptıkları işlerinde takdir topluyor

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