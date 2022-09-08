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Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

08.09.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sancaktepe'de, otomobilin devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Nuran Büyük'ün (41) kullandığı 34 CKZ 917 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde devrildi.

Kazada, sürücü Büyük ile yanındaki 11 yaşındaki oğlu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sancaktepe Otomobil anne

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