İSTANBUL (AA) - İstanbul Sancaktepe'de, otomobilin devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.
Nuran Büyük'ün (41) kullandığı 34 CKZ 917 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde devrildi.
Kazada, sürücü Büyük ile yanındaki 11 yaşındaki oğlu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan anne ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı
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