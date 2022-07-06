Osmangazi Mahallesi Vali Sokak'ta boş bir arsada bulunan tahta paletlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe 'de bir arsada bulunan tahta paletlerde çıkan ve 5 katlı binaya sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü

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