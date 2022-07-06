İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir arsada bulunan tahta paletlerde çıkan ve 5 katlı binaya sıçrayan yangın hasara yol açtı.
Osmangazi Mahallesi Vali Sokak'ta boş bir arsada bulunan tahta paletlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın etkisiyle arsanın yan tarafında bulunan beş katlı binanın çatı katına sıçradı.
İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bina sakinlerini tahliye eden itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü
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