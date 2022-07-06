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Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü

06.07.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir arsada bulunan tahta paletlerde çıkan ve 5 katlı binaya sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Osmangazi Mahallesi Vali Sokak'ta boş bir arsada bulunan tahta paletlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın etkisiyle arsanın yan tarafında bulunan beş katlı binanın çatı katına sıçradı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bina sakinlerini tahliye eden itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü

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yangın Sancaktepe

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