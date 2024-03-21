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  4. Sandık Kokusu'ndaki yatak sahnesi sosyal medyayı salladı! Filiz kızıyla evlenen eski eşini basınca...

Sandık Kokusu'ndaki yatak sahnesi sosyal medyayı salladı! Filiz kızıyla evlenen eski eşini basınca...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.03.2024 07:30
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Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger, Necip Memilli gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Sandık Kokusu son bölümde bomba anlar yaşandı. Eski eşi şimdi ise damadı olan Adnan'ı yatakta basan Filiz büyük bir şok yaşadı. O anlar sosyal medyayı da salladı.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu Sandık Kokusu ilgiyle izlenen diziler arasında yer alıyor.


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"PİSLİK" YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sandık Kokusu son bölümde inanılmaz anlar yaşandı. Adnan’ı bir kadınla yatakta yakalayan Filiz, şoke oldu ve gördüklerini Türkan’a anlattı.

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM

Eski eşi ve şimdilerde damadı olan Adnan'ın kızını aldattığını gören Filiz, Irmak ve bebeği için endişelidir. Adnan, Filiz’le durumu konuşmak ister. Gizli telefonlaşmaları duyan Irmak, Adnan ve Filiz’i bir kafede yakalar.

Demet Akbağ'ın hayat verdiği Filiz'in Türkan ile konuşmaları ve yatak sahnesi sosyal medyada da gündem oldu.

Türkan'ın "Pislik" diyerek tepkisine sosyal medyada "İç sesimiz oldu" yorumları yapıldı.

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Demet Akbağ sandık kokusu ele
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