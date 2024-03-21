Sandık Kokusu'ndaki yatak sahnesi sosyal medyayı salladı! Filiz kızıyla evlenen eski eşini basınca...

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu Sandık Kokusu ilgiyle izlenen diziler arasında yer alıyor.
Dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.
Sandık Kokusu son bölümde inanılmaz anlar yaşandı. Adnan’ı bir kadınla yatakta yakalayan Filiz, şoke oldu ve gördüklerini Türkan’a anlattı.
Eski eşi ve şimdilerde damadı olan Adnan'ın kızını aldattığını gören Filiz, Irmak ve bebeği için endişelidir. Adnan, Filiz’le durumu konuşmak ister. Gizli telefonlaşmaları duyan Irmak, Adnan ve Filiz’i bir kafede yakalar.
Demet Akbağ'ın hayat verdiği Filiz'in Türkan ile konuşmaları ve yatak sahnesi sosyal medyada da gündem oldu.
Türkan'ın "Pislik" diyerek tepkisine sosyal medyada "İç sesimiz oldu" yorumları yapıldı.