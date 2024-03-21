Sandık Kokusu'ndaki yatak sahnesi sosyal medyayı salladı! Filiz kızıyla evlenen eski eşini basınca...

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM

Eski eşi ve şimdilerde damadı olan Adnan'ın kızını aldattığını gören Filiz, Irmak ve bebeği için endişelidir. Adnan, Filiz’le durumu konuşmak ister. Gizli telefonlaşmaları duyan Irmak, Adnan ve Filiz’i bir kafede yakalar.