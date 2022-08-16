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  4. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

16.08.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

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şehit Salih Ayhan şanlıurfa valisi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

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