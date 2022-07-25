Şanlıurfa'da belediye serasında yetiştirilen sebzeler, semt pazarlarında satılıyor

Şanlıurfa'da, Eyyübiye Belediyesi tarafından "Sera Kent" projesi kapsamında yetiştirilen biber ve salatalık, semt pazarlarında tüketiciye sunuluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eyyübiye Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle bölgede alternatif ürün çeşitliğini artırmak, istihdam ve ekonomiye katkı sunmak amacıyla başlatılan "Sera Kent" projesi ilk meyvelerini verdi.

Tamamlanmasıyla 5 bin kişinin istihdamı hedeflenen proje kapsamında ilk etapta 10 dönüm alanda kurulan 3 serada yetiştirilen biber ve salatalığın hasadı yapıldı.

Sebzeler, ilçedeki semt pazarlarından uygun fiyatta tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçesinin seracılık açısından cazibe merkezine dönüştürülmesinin planlandığını belirtti.

Sera Kent'in öncelikli amacının sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Kuş, şunları kaydetti:

"Eyyübiye, bu proje ile çok önemli ekonomik bir adım atmış oldu. Sera Kent projemiz, ilçemizde üretim ve istihdamın gelişmesine yönelik örnek proje olarak gösterilecek. Şu anda yapılan hasattan elde edilen geliri, doğrudan buranın bütçesine ilave ediyoruz. Projemizin diğer etapları tamamlanıp, tam kapasite üretime başlandığı zaman tesisin kendi ayakları üzerinde durabildiğini göreceğiz. İnşallah bu projemiz müteşebbislere destek olacak, seracılık yatırımı yapacak müteşebbislerle tecrübelerini paylaşacaktır. Eyyübiye Belediyesi Sera Kent'inde 3 adet 5 dekarlık, 10 adet 1 dekarlık ve 4 adet 250 metrekarelik olmak üzere toplam 17 sera inşa edilecek. Alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelik demonstrasyon çalışmalarının yapılacağı seraların da kurulacağı projeden elde edilecek gelirle, yeni projelerin gerçekleştirilmesi de hedefleniyor."