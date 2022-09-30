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Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

30.09.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, içme suyu borusunun tamiri sırasında göçük altında kalan bir işçi ağır yaralandı.

Narlıkuyu Mahallesi'nde içme suyu borusunun tamiri için yapılan kazı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Toprak altında bir işçinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan M.A, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Karaköprü Göçük

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