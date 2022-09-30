Toprak altında bir işçinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Narlıkuyu Mahallesi'nde içme suyu borusunun tamiri için yapılan kazı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

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