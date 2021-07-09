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Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır, alev aldı

09.07.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır, alev aldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilerek alev alan saman yüklü tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ömer Altunpak idaresindeki 63 AAP 697 plakalı saman yüklü tır, Siverek-Viranşehir kara yolu kırsal Şekerli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırdan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangının ardından samanın bir kısmı yanarken tırda hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır, alev aldı

Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır, alev aldı

Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır, alev aldı

Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır, alev aldı

Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır, alev aldı

Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır, alev aldı

Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır, alev aldı

Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır, alev aldı
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Anahtar Kelimeler:
yangın Şanlıurfa Siverek

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