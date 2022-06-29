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Şanlıurfa'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

29.06.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Moğul (42) idaresindeki 06 BEB 737 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi köprülü kavşak girişinde yönlendirme tabelası direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Mustafa (40) ve Ebubekir Moğul (47) ile Ayhan Timur (50) 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur kurtarılamadı, sürücünün ise hayati tehlikesi sürüyor.

Bu arada, kaza nedeniyle otomobilin motorunun yerinden çıkarak araçtan ayrıldığı görüldü.

Şanlıurfa'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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