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Şanlıurfa'da ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

15.07.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cengiz Topel Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Evde bulunan 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 1 kişiyi dışarıya çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde müdahalesi yapılan kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. ​​​​​​​

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Şanlıurfa'da ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

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